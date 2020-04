Urge Senador a  tomar medidas para proteger el empleo  

Ante un posible colapso económico en México y en todo el mundo por la pandemia del Coronavirus y la baja del precio del petróleo, el Presidente de la Comisión de Energía, del Senado de la República, Armando Guadiana Tijerina hizo un llamó al Presiente Andrés Manuel López Obrador a conformar un acuerdo nacional, en favor de la economía para las PYMES.

En conferencia de prensa el senador Guadiana advirtió, de la urgencia tomar medidas en las que participe el Gobierno Federal, sindicatos, organismos empresariales y la sociedad para proteger los actuales empleos.

Indicó, que las pequeñas y medianas empresas son las que ocupan el 75 por ciento de los empleos de este país, la actividad empresarial de las Pymes es la columna vertebral del de desarrollo económico de todos los países.

El legislador coahuilense, dijo que recientemente presentó ante el Senado de la República un punto de acuerdo para que el Primer mandatario haga un exhorto a las Secretarias de Hacienda y Economía a fin crear un fondo con Nafinsa- Bacomex por 100 mil millones de pesos, y se pongan a disposición de la banca comercial.

“Este fondo se puede poner a disposición de todos las instituciones bancarias del país, lo pueden hacer hasta por 500 mil millones de pesos con los fondos de todos los bancos y se presten a la pequeña y mediana empresa”.

El presidente de la Comisión de Energía del Senado de la Republica dejó en claro lo siguiente, “Se trata de créditos no condonación de impuestos, que los impuestos que nos corresponde pagar mensualmente se difieran 120 días que cuatro meses no se paguen hasta dentro de un año, que se difiera en un programa de pagos con su respectivo interés no queremos que el gobierno pierda un clavo”.

Guadiana Tijerina alertó que la situación se pondrá difícil pues el barril de petróleo el West Texas está a 1.50 dolar y el barril de la mezcla mexicana está en valor negativo, “quiere decir que si quieren que se lleven el petróleo tienen que pagar para que se lo lleven”, concluyó.

Agregó, que con el valor de 1.50 el barril tienen que cerrar muchos pozos de los que producen petróleo y Gas Chay en Texas y la frontera con México.

“Parar esos pozos es muy grave porque ya no se pueden reactivar, no es lo mismo en la reserva convencional la roca que la no convencional que tienen que fracturarla, es un problema muy fuerte”, explicó. (EL HERALDO)