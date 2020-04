QUIJOTE CABALGA EN LA RED

***Así va el coronavirus en México 19 de abril, 19 horas.

Confirmados 8261

Sospechosos 10 139

Negativos 31 170

Defunciones 686

Personas estudiadas 49 570

En Coahuila:

Al corte de las 19 horas, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 257 casos – incluidos 23 decesos – distribuidos de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE CASOS:

138 Monclova

32 Saltillo

25 Torreón

17 Piedras Negras

11 Frontera

9 Matamoros

4 en Acuña

4 Castaños

4 en San Juan de Sabinas

2 en Sacramento

2 Ramos Arizpe

2 Cuatro Ciénegas

2 San Buenaventura

1 Nadadores

1 Sabinas

1 Francisco I. Madero

1 San Pedro

1 Escobedo

HOSPITALIZADOS:

Monclova 6 confirmados y 25 sospechosos

5 Torreón

1 Saltillo

ALTAS:

46 Monclova

10 Saltillo

11 Torreón

1 Piedras Negras

DECESOS:

15 Monclova

2 Matamoros

2 Acuña

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas

1 Torreón

1 Saltillo

***En buena bronca se metió el “Medio Metro” Reyes Flores Hurtado, ahora le nace el espíritu de justicia, ufff, el haber tenido tanto tiempo para decir y actuar, bueno ahora a la mejor se hace una huelga de hambre, para que le brote el otro “yo”, en serio que se ve hasta ridículo, con lo que hace y dice, así vino aquí a decir que estaba apoyando a los médicos, pero no les trajo ni un paquete de algodón, es mas ningún rollo de papel sanitario, habrá que ver la película completa, y es que el hilo se rompe por lo mas delgado, así que creo que habrá que empezar a limpiar escritorios, por aquello de la despedida, enfrenta sin razón en momentos difíciles a los estados con la federación…

***Pues la pandemia en Monclova sigue causando estragos, el coronavirus no respeta condición social, edad, sexo, y mas si tu organismo se encuentra con bajas defensas, puedes ser presa fácil para el contagio, por ello habrá que seguir cumpliendo por nuestro propio beneficio las disposiciones que las autoridades estatales y municipales nos señalen, no salir a la calle para no exponernos a ser contagiados y luego para evitar ser los que contagiemos a otros, ya suman muchos casos 138 positivos, 15 fallecidos, y penosamente hay 31 médicos, 40 enfermeras y 10 trabajadores administrativos, pero la solución la tenemos todos nosotros, y es el no salir de nuestras casas, así de sencillo…

***El Gobierno del Estado y el Municipio se adelantan a los posibles escenarios que se pudieran dar en esta región centro, y para ello ya se esta armando un hospital portátil que atenderá a todos los encamados de la clínica 7 del IMSS y este edificio que cuenta con 240 camas será utilizado para pacientes de covid 19 en su totalidad, y si hubiera necesidad de mas hospitales se traerán otro portátil, además ya se cuenta con el acuerdo de que se podrán utilizar 2 hoteles para aislar a pacientes que no se encuentren con la necesidad de hospitalización o de recuperación, además de otras acciones que se han implementado para poder aislar la transmisión de este virus entre las personas…

***Para este día del “niño” 30 de abril el parque Xochipilli cumple ya 32 años, hoy su gente no ha podido estar con él para celebrar lo que ha sido el mayor centro de recreación familiar de la región centro de Coahuila…

***Usando las mas modernas tecnologías los priistas de Coahuila están teniendo reuniones con toda su estructura municipales y sectoriales, además de interactuar con los candidatos de este partido a las diputaciones locales, sin duda es el único partido político en Coahuila que sigue trabajando y estando en comunicación con sus militantes…

*** Se dice que en Monclova los casos de Covid-19 superan los 1 120 casos, pero las autoridades federales hacen esfuerzos descomunales para ocultar la situación, ante el hecho de que por corrupción, indiferencia e ineficiencia, tanto autoridades sanitarias federales como locales actuaron demasiado tarde. A nivel nacional, lo mismo, se habla de más de 15 mil confirmados, y cerca de 40 mil sospechosos y creciendo.

*** Nadie quiere hablar del tema, pero se sabe que diversas organizaciones preparan demandas contra el estado mexicano, para obtener indemnizaciones por los muertos por Covid.19, debido a negligencia de las autoridades, y de ser el caso, serian docenas o cientos de millones de pesos a pagar.

*** También se sabe que el PAN nacional ha obtenido las pruebas de que el gobierno federal miente al decir que tiene 400 mil millones de ahorro por austeridad, que en realidad son menos de 5 mil millones, que el gobierno federal, se ha quedado sin fondos, y está al borde de una crisis sin precedentes en la historia por los dispendios de AMLO en obras fracasadas. Incluso los fondos de los fideicomisos disueltos por AMLO, a lo sumo harían aguantar al país unos meses, antes de la tragedia final.

***El gobierno federal ni siquiera se ha asomado a ver qué es lo que esta pasando en Coahuila, bueno en Monclova con esta pandemia que esta haciendo estragos en la sociedad, pero lo mas grave es de que no hay un programa estratégico para sacar adelante a las empresas que muchas de ellas no tendrán salvación, y esto va a repercutir en despidos masivos de trabajadores, y no se diga con los de la economía informal que viven al día, esta otra pandemia si que será difícil de curar, si sigue con esa arrogancia el gobierno federal de no escuchar ni oír las peticiones de los mas afectados…

***Ante la nula vigilancia de la PROFECO en esta región centro muchos comerciantes ya hicieron su agosto en pleno abril, pues resulta que todos los productos que tienen que ver con la seguridad personal para evitar los contagios, digas overoles, guantes, mascarillas, o productos como gel, cloro, o incluso alcohol, o bien dicen que no hay, y si lo venden lo has subido de precio indiscriminadamente, perjudicando a la sociedad con estas acciones, el acaparamiento para la reventa esta a todo lo que da, y ni el “Medio Metro” o sea el Súper Delegado en Coahuila Reyes Flores Hurtado, que aseguró estaría muy atento y multarán a los que hicieran esto, solo fue pose para la prensa, ya ni se ha vuelto a parar por esta tierras, y como dicen si no les han preocupado los 12 fallecidos por el coronavirus, menos les van a interesar que no existan esos productos para evitar el contagio, ufff, que buenos funcionarios tienes que te ayudan Presidente López Obrador…

***Cuando se active totalmente la fase 3 para luchar contra el coronavirus, ya se está recomendando que hasta la vestimenta que tendremos que usar si salimos a la calle, manga larga, abrochada hasta el cuello, pantalón, calcetín grueso, guantes, cubre bocas, si se puede careta para cubrir la cara, además se recomienda no usar, celular en la calle, reloj, anillos, colguijes, uñas y pestañas postizas, lavarte muy bien con jabón, usar desinfectante, si usas tu vehículo, usar alcohol diluido para desinfectar la parte interior, y al regresar al hogar, tendrá que desinfectarse y lavar la ropa usada…

***Por allá en Ramos Arizpe, Coahuila un grupo de comerciantes se manifestaron en contra de las medidas adoptadas de que los negocios y ambulantes deben de tener cerrado, estos tomaron la carretera y no dejaron pasar, llega la policía y abre la circulación nuevamente, pero los comerciantes se quejan de que el alcalde de ese lugar solo anda de “farolón” y no los atiende, además dicen que los amenazaron con cobrarles una multa de 50 mil pesos si abren los negocios, la gente está desesperada, dicen que con una mínima despensa que andan repartiendo no van a solucionar sus problemas de pago de renta, teléfono, servicios, personal al que tienen que pagar sus sueldos, ufff ahora viene muy fuerte el virus económico que va a saltar por todos lados…

***Ya son varios los abusos que comete la Policía de San Buenaventura, Coahuila al no permitir que lleguen hasta sus domicilios que en forma separada, una enfermera que labora en el IMSS de Monclova en el turno nocturno, no le permitieron llegar hasta su domicilio, la queja la hizo ante los medios de comunicación, en este caso la policía le dijeron que era orden de las autoridades municipales de no dejar pasar a la gente que labora en el sector salud, también un medico que incluso lo golpearon, lo intimidaron, cuando el se identifico plenamente, los policías le dijeron que se quedara a vivir en el hospital, que a San Buenaventura no pasaba nadie que trabaje en un hospital, y bueno se la cargan esta orden girada a las autoridades municipales, aquí hay una fragante violación a la Constitución, un exceso de fuerza pública, y delitos que cometen los servidores públicos que pudieran ser consignados y alcanzar hasta 20 años de prisión si son demandados y los encuentran culpables, la queja la puso ante el 4º visitado de Derechos Humanos, ufff, si de por si son muy abusones los policías de ese municipio, ahora se imaginan ustedes con el permiso de la autoridad, pues se ensañan…