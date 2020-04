PAPELERIA EN TRÁMITE

Le salió lo valiente a Reyes Flores, y es que en redes sociales es muy fácil criticar u opinar desde su trinchera (haciendo alusión a la sentida crónica que mi amigo Néstor Adame, publicada en este mismo espacio digital). Cabe recordar que Reyes Flores fue panista y su partido avaló otras tantas atrocidades que ahora culpa y señala, “el miedo no anda en burro”, dicen en mi rancho. La consigna fue clara por parte de López Obrador y de MORENA: atacar a los gobernadores de la avanzada norteña que han formado un bloque contra las órdenes y el olvido por parte del centro, como lo llama Jaime Rodríguez “El Bronco”. Reyes Flores, el virrey de Coahuila quien se escondió ante los hechos violentos en Villa Unión, en noviembre, se hizo chiquito. Un funcionario pequeño como siempre ha sido. No fue a Villa Unión hasta después de un mes a entregar apoyos económicos, a comprar conciencias como lo hace el gobierno federal. En Monclova también ocurrió lo mismo, fue 15 días después de los primeros contagios y muertes. Sólo entró a la ciudad acerera a grabar un video donde demuestra su presencia en el lugar. Por cierto, el video lo grabó en el Boulevard Pape, porque en la Clínica 7 nadie lo vio, ni lo conocen. No se tomó el tiempo para brindar apoyo y felicitar a los doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros y personal de la Clínica 7, que día con día luchan una fuerte batalla con el mortal virus. Lamentable lo del súper delegado, quien se ve que tiene memoria a corto plazo, y aquello por lo que luchó con la bandera de Acción Nacional, haciéndose mártir de la derecha, ahora lo pisotea con su bandera nueva de MORENA. Es evidente que el dinero todo lo puede, incluso borrar memorias. El encargo de Reyes Flores es intimidar, ante el temor de lo que se avecina, la rebelión que comenzó Enrique Alfaro en Jalisco y ha tomado fuerza en el noreste con Miguel Riquelme en Coahuila, (cuna de la Revolución), en Nuevo León con el primer gobernador independiente Jaime Rodríguez y Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca. Los cuatro gobernadores empujan un bloque contra el centro. La mano de López Obrador está detrás de Reyes Flores, “el chalán del poder”, ya que siempre lo han usado como tal. Ante el temor de que se rompa el pacto fiscal y se acabe la luna de miel entre Presidente y los últimos ciudadanos que le creen. En Jalisco a Enrique Alfaro e Ismael del Toro (alcalde de Guadalajara) quisieron frenarlos con ataques e injurias. Y en Coahuila, “el chalán del poder” Reyes Flores, intentó hacer lo mismo con Riquelme y Manolo Jiménez. Coahuila tendrá elecciones en agosto o septiembre, temen que la debacle comience en el estado y se alargue con la derrota del 2021 en las federales; donde le aseguro, el presidente perderá la mayoría.

La sociedad civil ya puso el ejemplo, es momento que Reyes Flores se ponga a trabajar y surta de material a los hospitales. No basta con que ande de inspector de PROFECO. Debe ponerse el traje de Delegado y trabajar. Lo único que logró es desatar el odio acumulado de muchos sectores. Eso no le sienta bien a su cargo y partido. Quizá se vuelva a esconder como lo hizo ya ante los desafíos que el gobierno enfrentó en días pasados, provocando que se unan contra un débil presidente. El centro tiene los días contados, otra vez el norte iniciará una Revolución fiscal, social y democrática. No es más que exigir lo justo, darles a los estados del Noreste lo que corresponde.