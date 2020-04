CAFÉ POLÍTICO

DERROCHE Y SOSPECHOSISMO

Ciudad Juárez (CJ) con una población de 1 millones 500 mil habitantes y Cancún con 1 millón 100 mil, tienen menos asesores de regidores que Torreón que cuenta con 700 mil habitantes. De acuerdo con la Iniciativa RegidorMx –Alianza para el Control Democrático Municipal–, se deduce que Torreón cuenta con 50 asesores del Cabildo mientras que Cancún tiene 20 y Ciudad Juárez 13. O sea, una ciudad con una población mucho menor como Torreón, cuenta con un mayor número de asesores (más del doble que Cancún y cuatro veces más que CJ), que cobran en la nómina de nuestro municipio la friolera de 1 millón 975 mil pesos mensuales. Cabe destacar que Iniciativa RegidorMx se hizo apoyar por las asociaciones Alzando Voces, Consejo Cívico de Instituciones de La laguna, Moreleando, Observatorio Educativo de La Laguna, entre otros que desarrollaron un comparativo anual entre estas tres ciudades y claro, se hizo la polémica porque existe mucha diferencia entre Torreón y los dos municipios antes señalados.

EN TORREÓN NO HAY OBRA

La diferencia es considerable y no se justifica. Torreón tiene carencias de todo tipo y no se les atiende. Prefiere la administración municipal ir preparando el camino para las elecciones constitucionales de este 2020 (diputados locales) y el año que entra 2021 (alcaldes y diputados federales). Por ello los programas sociales, así como las despensas, no aterrizan en colonias priistas y panistas con un claro manejo discrecional político partidista. Ahora bien, quien sabe quién maneje esos casi 2 millones de pesos mensuales (24 millones de pesos al año) aunque se podría tratar del secretario del Ayuntamiento, el pantagruélico Sergio Lara o de la tesorera Mayela Ramírez Sordo. Ese manejo discrecional de los casi 2 millones de pesos al mes, se presta a sospechosismo ya que existe la presunción de un manejo no muy claro y transparente del erario municipal. Vamos, como dice el dicho: “piensa mal y acertarás”.

¿CORRUPCIÓN Y DESVÍO DE FONDOS?

Y ya que andamos por el lado del apaleado y maltratado municipio de Torreón, la asociación Consejo Morelos Centro Histórico, A.C., que tiene como Presidente a don Jesús de la Garza Villarreal, hace dos años presentó una denuncia en contra del gobierno municipal de Torreón por corrupción y desvío de fondos públicos (Peculado). La denuncia es porque la administración zermeñista –presuntamente– desvió los fondos que correspondían al Centro Histórico; fondo compuesto por un porcentaje del Impuesto Predial que pagan religiosamente todos los contribuyentes. Huelga decir que De la Garza Villarreal señala que los recursos recabados en el 2018 sumaron 17 millones 318 mil 560 pesos. Y que una vez que se dieron cuenta que no habían sido utilizados para obras del Centro Histórico, se encontraron con una serie de anomalías e irregularidades de todo tipo. Y se pusieron a investigar.

EMPRESAS FANTASMAS

De esos 17 y pico millones de pesos que fueron analizados, vaya sorpresa que se llevaron los integrantes del Consejo Morelos Centro Histórico, A.C. Todas las anomalías fueron apareciendo encontrándose con un increíble nivel de corrupción que ahora le toca decidir al Juez de Distrito que está ventilando el expediente. Por ejemplo, se da el caso que existen empresas fantasmas que cobraron obras por muy encima de su valor (cuatro veces más caro). También el desvío de los recursos del Centro Histórico a otras supuestas obras que nada tienen que ver con el mismo; y de plano el manoseo inmoral de estos más de 17 millones de pesos. Para muestra un solo botón: Después que don Jesús de la Garza mandó checar en la Secretaría de Hacienda, le solicitaron a un experto perito valuador el presupuesto en materiales y mano de obra de las canchas deportivas de la Alameda Zaragoza. Y que cree Usted; acertó. Se encontraron con una enorme diferencia toda vez que los gastos del municipio estaban muy por arriba de su valor real ya que los habían inflado de manera exagerada. Vamos, el municipio gastó la friolera de 3 millones 845 mil pesos en las canchas. Ahora bien, el experto perito valuador señaló que en realidad el costo sería de 360 mil pesos; es decir, más de un 900% de sobreprecio. Si a esto no se le llama corrupción, como le podemos denominar pues. Ok. Es necesario y urgente que el Juez de la causa dicte el fallo para deslindar responsabilidades. Es que no se vale que en una ciudad tan olvidada y estropeada en donde no hay obra, se den este tipo de enjuagues. Estaremos pendientes.

DELEGADOS

Con el presidente Enrique Peña Nieto el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila fue Enrique Orozco, quien a su vez había sido subdelegado en Zapopan, Jalisco. Él es gente muy cercana del hoy líder obrero cetemista Carlos Aceves del Olmo. Cuando accede al poder Andrés Manuel López Obrador nombra a Germán Martínez (exdirigente nacional del PAN) como Director General del IMSS y éste manda a quien fuera uno de sus maestros en la Universidad Anáhuac, Francisco Linares, como delegado del Instituto en Coahuila. Cabe destacar que Linares ha sido uno de los peores delegados que han llegado al estado; por su incapacidad y supina ignorancia en temas del organismo. Este personaje nunca tuvo nombramiento porque el gobierno de la 4T no dejaba contratar gente. Francisco Linares hizo un marranero en el IMSS Coahuila; por lo que es considerado el peor elemento que haya llegado de afuera.

DELEGADO CON COVID-19

Cuando Germán Martínez renuncia al Seguro Social para irse a ocupar su escaño al Senado de la República, Zoé Robledo por órdenes de AMLO –que quería que los nuevos delegados fueran médicos y hasta enfermeras— los quería meter en una tómbola para decidir a que estado se iba uno y otro. Pero mientras hacen sus tómbolas, llega Juan Salgado Brito, un político experimentado con colmillo más que retorcido. Salgado da buenos resultados y se va. Después de ello el IMSS revisa todos los currícula de todos quienes pretenden ser delegados y escoge a 32 a quienes mete a la tómbola y los rifan. Para Coahuila sale insaculado Leopoldo Santillán Arregueye quien sustituye a Francisco Javier Padilla del Toro. Hoy en día Leopoldo salió positivo a la prueba del COVID-19. Huelga decir que el virus lo adquirió en el IMSS No. 7 de Monclova ya que el Seguro Social es un foco de infección terrible con una carga viral fuertísima porque nunca se tomaron las medidas para sanitizar a efecto de que los médicos estuvieran seguros y en protección. Cabe destacar que a Leopoldo que está aislado, lo sustituye –por mientras– Fernando López Gómez que también cobra como delegado en Tamaulipas. Así las cosas pues.