Acciones que marcan la vida de tu negocio

Por: Tania Alexandra de León Padilla

Estudiante de Mercadotecnia, U.A. de C.

Actualmente el hablar de mercadotecnia para negocios sigue siendo ante las personas el elaborar folletos, espectaculares, tener edecanes, etc, y no digo que mercadotecnia no cree este tipo de estrategias o que no sea eficaz, pero conforme hemos avanzado entraron nuevas herramientas que pueden ayudarnos a llegar a nuestros clientes y buscar el cómo fidelizarlos a nuestro favor, en este caso hablo de la tecnología y de los medios o plataformas digitales que nos ayudan a posicionar o fidelizar a nuestros clientes.

La tecnología llego unos años atrás y llego para quedarse, el gran reto es entenderla y utilizarla a nuestro favor. Los medios digitales son un pilar importante en el cómo desarrollar tu negocio debido a que con estos puedes darte cuenta a quienes puedes enfocarte, que les puedes ofrecer o como hacer que lleguen a ti sin tener que estarlos sofocando.

Las pymes según las estadísticas tienden a fracasar en sus primeros dos años de vida, esto se debe a que no se lleva un buen control desde administración, marketing, organización externa o interna, por lo tanto, pon atención a todos los detalles y tu empresa saldrá adelante día a día.

Las redes sociales y los buscadores tienen una enorme ventaja el chiste es saber manejarla con esto puedes generar un numero de clientes notables para tu empresa.

Organizar campañas identificar tu mercado y saber que ofrecerles creando contenido es una de las ventajas que puedes tener ante tu competencia, por lo tanto, te invitamos a hacer un pequeño ejercicio y así te darás cuenta de que tanta organización en cuanto a social media se tiene.

Cuentas con página de Facebook, Instagram, linked. Creas y subes contenido para tu audiencia. Está presente en los medios digitales. Realiza anuncios o campañas para alguna de estas plataformas. Tiene contacto con sus clientes a través de alguna de las plataformas.

Si su respuesta en mayoría fue un no quiere decir que nos hace falta pulir el marketing digital ar así crear un mejor trato con el cliente, personalizarlo y darle lo que el consumidor busca.

Sabemos que esto puede sonar como muy repetitivo, pero créame os resultados vienen de las primeras acciones por lo tanto no vea esta serie de cosas como un gasto si no debe verse como una inversión.

Las personas toman el marketing digital como gasto no como inversión y este es el problema ya que no están abiertos a las nuevas modalidades por lo tanto mueren.