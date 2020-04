AGENDA POLÍTICA

LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR. Castro Medina Jorge. Entrenador Deportivo. Nació en saltillo el 29 de Noviembre de 1942. Cursó la primaria en la Anexa a la Normal; secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente, Pasante de la Escuela de Veterinaria de la UNAM. Profesor de Educación media por la Normal Superior de Coahuila (19-78). Su actividad principal lo encaminó al futbol americano; inició su carrera deportiva en 1955 jugando con los Daneses del Ateneo Fuente dirigidos por Juan Lobato Sánchez a quien reconoce como su primer maestro; destacó como mejor anotador y con ese equipo ascendió a la categoría intermedia. En la ciudad de México jugó con Ciencias Químicas Veterinarias en la misma categoría y con los Pumas de la UNAM (1963-1969). En 1970 formó parte del primer conjunto de “Las Águilas Reales” de esta Universidad. Recibió el trofeo olmeca otorgado por el IPN al mejor jugador de la temporada. Acompañó a Frank González en el club Dinosaurios de Saltillo, campeones nacionales en 1995. Por más de 25 años dirigió al equipo infantil “Águilas Moradas”. Siendo fundador de la Liga Pequeña de saltillo. Fue considerado como uno de los mejores estrategas del Noreste del País con un record general de 300 victorias en 75 temporadas, en 14 de ellas se erigió campeón y en dos, sus pupilos del Ateneo Fuente realizaron la famosa carrera del Tennessee (1971) y (1991). En 1998 obtuvo un sonado triunfo 19-13 al frente de los Lobos de la U.A.de.C. sobre los Pumas de Acatlán. En su honor el parque infantil y el moderno estadio de la U.A. de C. llevan su nombre. Falleció en Saltillo el 20 de Febrero de 2004. La Universidad y el Ateneo Fuente le rindieron homenaje póstmo.+

L A POLITICA ES UN JUEGO MAQUIAVELICO EN EL CUAL LOS POLITICOS

PONEN LAS FICHAS, Y LA JUGADA SE LAS HACE EL DIABLO.

LUEGO QUE se convenció Isidro “El Chido” López, que no sería el candidato del PAN a la Gubernatura, y que se favorecía a Guillermo ANAYA como quiera no se reintegró a la Presidencia Municipal, se pasó más de un mes “grillando” por que lo subieron a la silla voladora diciéndole que él sería el Secretario de Finanzas, ¡Que Dios nos agarre confesados!.+TIPOS DE SUELDO: Sueldo CEBOLLA: Lo ves, lo agarras, y te pones a llorar. Sueldo DIETETICO: Te hacen comer cada vez menos. Sueldo ATEO: Ya dudas de su existencia. Sueldo MAGO: Hace un par de movimientos y desaparece. Sueldo TORMENTA: No sabes cuándo va a venir, ni cuánto va a durar. Sueldo WALT DISNEY: Hace 30 años que está congelado.+ LA UNIDAD de Fiscalización financiera, que dirige Santiago NIETO está investigando a Luis Enrique MIRANDA “un amiguillo” del ex-presidente Peña NIETO, que lo hizo subsecretario de Gobernación y luego secretario de Desarrollo Social, y de pilón lo pusieron en la lista de diputados del PRI plurinominales en los primeros lugares y ahora cobra como legislador y que no ha servido para nada. Peña fue el enterrador del PRI.+ FRASE: Un libro es un regalo estupendo, por que muchas personas solo leen para no tener que pensar”. (ANDRE MAURIS. Escritor Francés)

ACUSOME PADRE QUE MATE DE UN GARROTAZO A UNA MOSCA.

ESO NO ES PECADO HIJO.-¿EN LA CABEZA DE MI SUEGRA?.

ORGULLO DE COAHUILA. Flores Zambrano Patricio. Educador. Comunicador. Nació en la

Congregación llamada Gral. Naranjo, del Municipio de Zaragoza el 5 de agosto de 1906. La primaria la cursó en su Tierra natal. Se graduó como profesor en la Escuela Normal del Estado en Saltillo en 1925, fue alumno de los distinguidos maestros; Leopoldo Villarreal, Rubén Moreira, Carlos Espinosa, José Rodríguez González y Federico Berrueto Ramón. Trabajó dentro de los sistemas educativos municipales y estatales. Maestro de instrucción primaria y educación media. Ejemplar educador y ciudadano sabinense. Promotor de actividades culturales y deportivas. Gerente General, desde 1950, en la radiodifusora XEBX de Sabinas, permaneció al frente de la misma hasta su fallecimiento; gracias a su labor esta difusora es considerada como la más importante de la región; creo una cadena de 25 emisoras en varias partes de la república. Autor del libro “Sabinas, Milagro de un Rio” que recoge la historia de esta ciudad. Falleció el 17 de julio de 1984. Una escuela de Sabinas lleva su nombre.+ ENTRE AMIGAS:-¡Ay qué bonito está tu niño!. ¿A quién se parece?.-Es idéntico a su padre.-Oye disculpa, pero yo conozco a tu marido y el niño no se le parece en nada.- ¡Dije a su Padre!.+ HOY CUMPLEN AÑOS: Nelda RODRIGUEZ DE GALLART, Heriberto RAMOS SALAS-en Torreón-, Juan José LOPEZ ATILANO, Fabiola SAAVEDORA APARICIO- en Torreón-, y Greman PEREZ VALDEZ.+ NOS ESCRIBEN: “La Esposa del Dr. López Gattel, se llama Arantxa Colchero, hija del Dr. Fernando Colchero, eminente Ortopedista (+). Dr. Eduardo González Olivares.+

EL SERVICIO MAS ACEPTABLE QUE_PODEMOS OFRECERLE_A DIOS ES HACERLE

EL BIEN A NUESTROS SEMEJANTES.

ESTAN HACIENDO punta los Gobernadores del Noreste, Miguel RIQUELME (Coahuila), Jaime RODRIGUEZ (Nuevo León), y Francisco GARCIA CABEZA DE VACA Tamaulipas en cuanto a cuestionar la “cuarentena” del Gobierno Federal sobre el virus que nos azota y se cuestionan también lo del pacto federal, la distribución de las participaciones que no son de acuerdo a lo que entrega cada estado. Disímbola la posición política de cada uno de ellos, ya que pertenecen a diferentes corrientes políticas ya que uno es del PRI, el otro Independiente y del PAN, y sin embargo mantienen posiciones conjuntas para defender a los estados que representan.+ DEADE QUE aquella dama empezó a trabajar como azafata, sus amigas la bautizaron como “la estufa”, siempre trae un piloto prendido.+ EL PASADO sábado celebró un año más de vida Fausto DESTENAVE KURI, muy felicitado por sus amigos.+ UNA DE las primeras civilizaciones en dotarse de un sistema de eliminación de heces fue la Cretenseque, que allá por el año 2000 A.C. diseñó un sistema a base de agua corriente y primitivo drenaje.+ DESDE QUE fue secretario del Ayuntamiento en Ramos Arizpe, el actual presidente Municipal “Chomo” Morales, se portaba altivo y orgulloso y no recibía a la gente. Igual le pasó ahora con los comerciantes que les cerró las puertas de la alcaldía y ahora dice que están “contagiados”. ¿Qué le costaba platicar con ellos?.+ FRASE: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. (ALBERT EINSTEIN. Científico estadounidense).

LA MAYORIA DE LOS POLITICOS SON COMO LOS ENANOS; VISTOS DE LEJOS

NO LO PARECEN, LO MALO ES CUANDO LOS VES DE CERCA.

EL QUE se ha salvado de las críticas es el Director General del ISSSTE, Juan Antonio RAMIREZ y no porque haya cumplido fielmente con su encomienda. Hay graves deficiencias en esta institución, sobre todo en Coahuila. Pero como no se aparece, ni lo citan en “la mañanera” pasa desapercibido. ES ÉL Hijo de quien fuera líder campesino de la CNC, Heladio RAMIREZ ex-gobernador de Oaxaca, y se la pasa pianito, y no conoce que tenga preocupación alguna, por la falta de insumos, medicamentos y personal especializado en esta institución. A este cuate nunca le pegara el virus por que no se aparece por los hospitales del país, no es requerido para ello.+ EN UNA reunión internacional de pastores, tres de ellos discuten de cuanta inteligencia, y como la aplicaban a sus respectivos perros. El Español dice: El perro que yo tengo es peculiar al terminar el trabajo encierra a las ovejas y les da comida, además me vigila la casa con paso marcial durante toda la noche,- El Argentino dice: El perro que yo tengo sí que es de lo más original, al terminar el trabajo encierra a las ovejas y les da comida, vigila la casa durante toda la noche además lava la ropa y me blanquea la casa una vez al año. El mexicano con lágrimas en los ojos replica: El perro que yo tenía.- ¿Qué pasó?-preguntan los otros.-Se murió electrocutado.-¡Fue por un rayo!.-No, arreglándome la televisión.+ Y QUE trabajo viene haciendo el ex-alcalde de Torreón y ex-comisionado de seguridad en el Estado, a propósito de vigilancia financiera similar al de Santiago Nieto?.+

¿POR QUE DRACULA NO CHUPA A LOS DIABETICOS?.-PARA QUE NO SE LE PIQUEN

LOS DISNTES.

LA SECRETARIA de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Azucena RAMOS hace lo que puede para impulsar programas en estas fechas tan difíciles en donde en todo el país el turismo está por los suelos. Y se vienen grandes pérdidas para hoteles y restaurantes, que muchos de ellos ya están en la quiebra.+ LA PRIMER patente de retrete fue inglesa y se otorgó a Alexander Cummings en 1775, quien lo empezó a comercializar. Poco después Thomas Crapper mejoró e industrializó los excusados y entre 1866 y 1904 registró nueve patentes relacionadas con el artefacto.+ LE HACE la lucha el Presidente Municipal de Monclova, Alfredo PAREDES ante el desplome económico en la región, y ya van varias veces que acude a entrevistarse allá en México con senadores y diputados federales para que le echen la mano. En tanto el alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc RODRIGUEZ poco hace en ese sentido y se refugia en el agua de las verdes matas, que no cura pero hace olvidar las penas y los problemas. Por que la situación en la región centro y carbonífera, esta para llorar.+ FRASE: “Lo peor de los complejos de inferioridad, es que los tienen las personas equivocadas”. (ALAIN DELON. Actor francés).

LA MEDICINA ES UN DRAMA CON DOS FRENTES; EL DEL ENFERMO CUANDO NO

TENE MEDICO Y EI DEL MEDICO CUANDO NO TIENE ENFERMOS.

TRABAJO NO le falta a José Antonio MEADE que fue candidatos a la presidencia de la república, en una atroz jugada política implementada por Luis VIDEGARAY que de política es un huérfano. Pero bueno, Meade quedó bien con el Presi ente López OBRADOR por que fue el primero en reconocer la ventaja que llevaba y surgió luego la versión de que sería nombrado Gobernador del Banco de México, cosa que no ha sucedido.+ LA ONU acaba de finalizar la encuesta más grande de la historia la pregunta fue:¿Que opina de la escasez de alimentos en el resto del mundo?. Los resultados no han podido ser más desalentadores debido a que. Los europeos no entendieron que significaba “escasez”. Los africanos en general no sabían que era “alimentos” Los argentinos no entendieron que significaba “por favor”. Los americanos preguntaban “que era el resto del mundo”. Y los cubanos extrañados pedían que les explicaran que era “opinión”.+ ES UN escándalo el gran número de concesiones del trasporte en manos de unos cuantos. Hay quienes tienen hasta 60 concesiones de taxis y otros tantos de trasporte urbano. El Ayuntamiento debe regularizarlo mediante el análisis que se haga en reuniones de cabildo y en donde los regidores y síndicos hagan propuestas, para ya no aumentar el pulpo camionero, que cada tres años están a la espera de hacerse de mas concesiones, y muchas de ellas no las explotan. Se debe terminar con esta mafia del trasporte para que haya una regularización, porque los líderes sindicales, políticos influyentes y demás se apropian de las concesiones que se otorgan cada fin de administraciones municipales o estatales.+

MUCHAS PERSONAS DICEN NO CREER EN EL MATRIMONIO POR QUE ES SOLO UN

PEDAZO DE PAPEN FIRMADO. ESO MĪSMO ES EL DINERO Y, SIN EMBARGO TODOS

CREEMOS EN EI.

ENTREGA EL estado contribución de coahuilenses a la Cruz Roja. Recibe la institución 12 millones de pesos correspondientes al pago por derechos vehiculares del primer trimestre del 2020. Reconoce cruz Roja el apoyo de contribuyentes y del Gobierno de Coahuila. En representación de la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila Marcela GORON, el Director General de la Dependencia, Roberto CARDENAS ZAVALA y el Administrador Fiscal General del Estado, Javier DIAZ, concretaron esta entrega de manera directa al Delegado Estatal de la Cruz Roja en Coahuila, Raúl Gerardo SALINAS VALDEZ.+ EL SISTEMA inmunológico es capaz de producir unos 3 gramos de anticuerpos diarios para protegernos de microorganismos, virus, y bacterias. De no ser por ello, nos enfermaríamos cada rato. A los 70 años el corazón de una persona promedio habrá latido 2 mil 800 millones de veces.+ HAY ALGUNOS municipios de Coahuila en donde por fortuna no ha llegado este virus que azota a la humanidad. Y tampoco en otros Estados.+ COMO SE dice Gripa o Gripe?.-se dice gripa, para que pueda decirse “ando agripado”. ¿Se imagina diciéndola de la otra forma?.+ FRASE: “La amistad es una alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas”. (ARISTOTELES. Filósofo Griego).+ Y NOS leemos mañana en SALTILLO, S.A. Que tenga usted un inicio de semana con; S.A.L.U.D Y REVOLUCION SOCIAL, Sonríe, Dios te Ama.

