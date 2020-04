Preocupa a empresarios de Centro Histórico inactividad de sus negocios por extensión de cuarentena

Luego de que el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell, diera a conocer que la Jornada de Sana Distancia contemplada para concluir el 30 de abril, se extenderá hasta el 30 de mayo, siguiendo las recomendaciones emitidas por científicos para evitar la propagación de Covid-19, Sergio Castillo Lara, uno de los propietarios de la Taberna El Cerdo de Babel (Callejón Ocampo), quien mantiene comunicación con otros restauranteros y dueños de bares en el Centro Histórico, dijo que esta ampliación es preocupante ya que mantendrá por más tiempo inactivos estos negocios.

“Decididamente es una noticia que nos pone en estado de alarma porque al día de hoy, la mayoría de los establecimientos del Centro Histórico, igual que la mayoría del sector restaurantero en la ciudad, estamos cerrados desde hace casi un mes, desde el 19 de marzo que se anunció el decreto estatal y que luego se amplió con el federal. Es un mes en el que hemos estado tratando de seguir con el pago de sueldos del personal, de las nóminas; tratando cumplir con los compromisos de impuestos y cuotas del IMSS”, explicó para El Heraldo, Sergio Castillo Lara.

Asimismo, indicó que al no percibir ingresos, los empresarios arriesgan su patrimonio familiar, ya que utilizan sus ahorros personales para sostener la permanencia de sus establecimientos. En este contexto, estimó que sus gastos semanales, mientras permanecen inactivos, son aproximadamente de 30 a 50 mil pesos, entre pago de servicios, impuestos, sueldos y renta.

Señaló que en el caso de restaurantes, se ha optado por brindar servicio de alimentos para llevar o a domicilio, dinámica que si bien ayuda a tener algunas ganancias, no da liquidez económica a estos lugares, ya que lo recaudado sirve únicamente para mantener la fuente de empleo.

“No se ven salidas fáciles para esto, no se ve el panorama nada alentador. El ánimo está muy decaído, hay negocios que tienen poco tiempo, que todavía no están consolidados y que eso implica que no tengan ahorros, que no hay un fondo para estar pagando nóminas. Y más con este anuncio la gente se va a atrincherar más en el gasto, no va a estar gastando más en comidas (para llevar o a domicilio)”. (OMAR SOTO)