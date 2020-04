Policías agreden a médico para impedirle llegar a su hogar

Monclova.- Por ser médico y presunto riesgo de contagio, a José Arturo Vera Gómez se le intentó impedir la entrada al municipio de San Buenaventura, donde reside, y sufrió abuso de la policía municipal al seguirlo a su domicilio y tomar fotografías de él y sus propiedades.

Por el abuso de autoridad e impedir su libre tránsito, el afectado interpuso queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Coahuila, en la Cuarta Visitaduría.

El médico también mostró hematomas y heridas que asegura le provocaron los elementos policiacos cuando se lo llevaron detenido a la demarcación policiaca, pues al tomarles también video y reclamar el motivo por el que tomaban fotografías, lo detuvieron.

Con 25 años de experiencia profesional, el galeno regresaba de una jornada nocturna en el hospital “Amparo Pape de Benavides”, la mañana del jueves, y se dirigía a su casa en San Buenaventura, municipio a 4 kilómetros de distancia de Monclova, al llegar al filtro de salud en la entrada, lo apartan y el policía intenta impedirle el paso y le dice se retorne, sin embargo, el elemento de la Guardia Nacional le indica que pase, narró.

“Al llegar al retén me dijo la policía que yo no podía entrar a San Buenaventura porque venía de un hospital, al mostrar yo previamente mi identificación, al hacer esto, volteé y me dijo el soldado (Guardia Nacional), que pasara, entonces, obedecí y me fui a mi domicilio, al llegar, llega otra patrulla y que le mostrara mi identificación, llegan otros policías y empezaron a tomar fotos de la casa, de mi persona, del carro, salí y les dije que por qué tomaban fotos, se molestaron, y yo también tomé fotos, me provocaron y llegó otro policía que me aventó contra la patrulla y me quería esposar y entre los dos me empezaron a someter y me dijeron que era orden de la alcaldesa (Gladys Ayala Flores), de retener a los de salud”, comentó.

Manifestó que vecinos y su familia fueron testigos de lo sucedido y cómo se lo llevaron en la caja de una unidad policiaca esposado como delincuente.

“Ya interpuse queja para que se haga el trámite correspondiente, porque no se vale que a todos los de la salud que estamos ahorita en una etapa de contingencia nos esté pasando esto, ya no sabemos si nos vamos a morir por el coronavirus o por el susto de los policías que nos andan tratando de esta manera”, manifestó.

La alcaldesa Gladys Ayala Flores, de San Buenaventura, no respondió a llamadas ni mensajes a su celular, de este medio informativo, con el fin de obtener su versión sobre la orden que dicen haber recibido los oficiales municipales y el trato al médico.

En tanto que Luis Ángel San Miguel Garza, Cuarto Visitador, reconoció haber recibido la queja del médico por abuso contra elementos de Seguridad Pública de San Buenaventura, a la cual le darán el seguimiento correspondiente. (CRISELDA FARÍAS | INFONOR)