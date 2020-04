SALTILLO, S.A.  

Quince empresarios adeudan al SAT 50 mil millones de pesos

SE AVECINA, si no es que ya está aquí, una crisis económica que golpeara muy fuerte a la Sociedad Coahuilense, ante el desempleo y la falta de inversiones del Gobierno Federal, para contrarrestar el difícil panorama que se presenta. ¿Cuantos desempleados hay en estos momentos?

+ EL VOCERO de la Secretaria de Salud, Hugo LOPEZ GATELL le han salido 853 canas desde que se hizo cargo de dicha responsabilidad, de acuerdo con su esposa Arantxa DE LA REGUERA.

+ TRIVIA: ¿Qué grupo musical tocó en Berlín el día que cayó el muro?

+ BORRARON DEL escenario político a Yeidckol POLEVNSKY, cuyo verdadero nombre es Citlali Ibáñez-, y dejaron “descabezado” a MORENA, que le sobran candidatos para combatir por las 16 diputaciones locales de mayoría.

+ Un ser humano produce un promedio de 23 mil litros de saliva durante toda su vida, cantidad suficiente para llenar dos piscinas de regular tamaño.

+ NOS ESCRIBEN: “En su columna del jueves, menciona usted que Carlos Salazar, presidente del Consejo Empresarial, señaló que no era cobrador por lo que no podía hacer nada para que 10 empresarios pagaran 50 millones de pesos que deben al SAT. Es necesario corregir algunos de estos datos. No son 10 empresarios sino 16, y además no deben 50 millones de pesos sino 50 mil millones de pesos, cantidad nada despreciable que si fuera bien ocupada ayudaría en mucho a paliar la situación tan delicada por la que pasa nuestro país. Ya se sabe que Salazar no es cobrador, pero bien haría si recomendara a sus compañeros empresarios a no practicar la cultura del no pago a la que son tan afectos”. Miguel Ramírez.

+ UN DIRECTOR de un Banco se preocupa por un joven director estrella que después de almorzar se empieza ausentar a medio día. Llama al detective privado del banco y le dice. Siga a Alvarado un día entero, no vaya ser que ande en algo peligroso. El investigador cumple con el cometido, vuelve e informa. Alvarado sale normalmente a medio día, toma su carro, va a su casa a almorzar, luego le hace el amor a su mujer, se fuma uno de los excelentes cigarrillos y vuelve a trabajar. Ah, bueno menos mal, no hay malo en eso.-¿Puedo tutearlo señor?-pregunta el detective.-Si, responde sorprendido el director.-Repito, Alvarado sale normalmente a medio día, toma tu coche, va a tu casa a almorzar, luego le hace el amor a tu mujer, se fuma uno de tus excelentes cigarrillos y vuelve al trabajo.

+ Este viernes cumplen años: José María Davila Flores, Ernesto Sanchez Valdez, Flora Torres De Ortiz, Ileana Muñoz De Moreira, Maribel Torres Ruelas, José Luis Medrano Marttelet-en Piedras Negras-, Ana Alicia Magaña Montoya, y Sergio Zuñiga Mejia.

+ La compañía Bayer-la misma que fabricó la célebre aspirina-patentó el nombre de la heroína en 1898. La probabilidad de morir fulminado por un rayo es la misma que la de morir por la mordedura de una serpiente.

+ Parece que no le hace caso el Director General de la CFE Manuel Barltlett al senador Armando Guadiana Tijerina, en cuando a liberar el pedido de carbón a productores de la región carbonífera. No hace valer que preside la Comisión de Energéticos de la Cámara de Senadores en donde podría agilizar o atorar muchas cosas.

+ El sábado se festejan: Adela Galindo Borrego, Antonio Dewey Castilla, Rubén Moreira Valdez, Marina Guevara Torres, Leticia Robles De Las Fuentes, y Guillermo Herrera Marquez.

+ El domingo es cumple de: Ma. Esther Ramos de Ochoa, Isabel Montemayor Ortiz-en Allende-, Juventino Botello Montelongo-en Piedras Negras- y Alma Delia Flores Barrientos-en Nueva Rosita-.

+ Definiciones inescrutables: neurona, célula nerviosa que si no funciona bien se pone más nerviosa.

+ LA FRASE IRREVERENTE: Al mal paso, un acta de matrimonio.

+ SABIA USTED Que, a diario caen a la Tierra un promedio de 26 mil meteoritos.

+ RESPUESTA A TRIVIA: Pink Floyd.

+ LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Le darán sentencia al ex-alcalde de Sabinas Lenin Flores por peculado?

+ Y NOS leemos el lunes en AGENDA POLITICA. Que tenga usted un feliz fin de semana con; S.A.L.U.D Y REVOLUCION SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

[email protected]

Facebook: @ftrevinogranadosg