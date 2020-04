Presidencia perfila suspender gira de AMLO por la pandemia de COVID-19

Ciudad de México.- Por primera vez desde que entraron en vigor las medidas de distanciamiento social debido a la pandemia de COVID-19, la Presidencia de la República perfila suspender este fin de semana la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a los estados.

De acuerdo con Animal Político, funcionarios de la Presidencia que cumplen labores directamente vinculadas a la gira de López Obrador informaron que este fin de semana el mandatario no encabezará ningún evento oficial y permanecerá en la Ciudad de México.

Los servidores públicos consultados afirmaron que se trata de una medida adoptada por recomendación de las autoridades del sector Salud en materia de “sana distancia”, aunque también porque el presidente quiere atender permanentemente y de manera personal la evolución de la pandemia.

Precisaron que la agenda presidencial aún está en revisión y podría haber cambios de último momento.

El pasado 16 de marzo, durante su conferencia matutina, el Ejecutivo federal dijo que suspendería sus visitas a los estados cuando así se lo indicara el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, encargado de la estrategia gubernamental de contención de la pandemia.

“Él me va a decir, en la etapa que de atención que está considerada, porque hay todo un plan, él me va a decir: ‘no es conveniente que se reúna con mucha gente o ya no debe de ir a estos actos, ni saludos, ni abrazos, besos, nada’, él me va a decir cuándo”, comentó.

Aun durante la contingencia sanitaria, cuando ya se había declarado la fase 2 de la pandemia y la enfermedad causada por el coronavirus COVID-19 había sido reconocida como una enfermedad grave de atención prioritaria, López Obrador mantuvo sus giras de los fines de semana con mítines a los que acudían cientos de pobladores, a los que solía abrazar y besar.

La gira de AMLO en epidemia

El 20 de marzo, un día después del inicio de la fase 2, el presidente saludó de mano a simpatizantes a su arribo a Tlaxiaco, Oaxaca. Al día siguiente, en Guelatao, encabezó la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez en un acto público al que asistieron adultos mayores y niños.

A partir del último fin de semana de marzo, el mandatario continuó con sus visitas a los estados, pero ya sin la concurrencia de público a sus actos públicos.

“Decidimos no cancelar nuestra gira, nuestro recorrido; hicimos nada más el compromiso, con los que están llevando a cabo toda la estrategia, de tener sana distancia. Es incómodo porque, imagínense, no darnos la mano, no podernos abrazar, si nos queremos mucho”, expuso López Obrador el 27 de marzo en su visita a Bahía de Banderas, Nayarit.

Desde entonces, se sometió a los filtros que se establecieron en los aeropuertos para tomar la temperatura a los pasajeros.

El 29 de marzo, López Obrador insistió en que no se “aislaría” porque ello abriría un vacío de poder que, advirtió, los conservadores buscarían aprovechar para “apoderarse” de la conducción del país.

Sus visitas a los estados durante la contingencia sanitaria y su interacción con las multitudes le valieron al presidente críticas incluso de medios internacionales, como The New York Times, Bloomberg, The Washington Post y la agencia alemana Deutsche Welle (DW). (ANIMAL POLÍTICO)