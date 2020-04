Lanzará Secretaría de Cultura festival en apoyo a Pueblos Mágicos 

La secretaria de Cultura en Coahuila, Ana Sofía García Camil, adelantó que para apoyar a la reactivación turística de los Pueblos Mágicos de la entidad, conformados por Arteaga, Parras de la Fuente, Cuatrociénegas, Candela, Viesca, Múzquiz y Guerrero, se realizará un festival titulado “Verano Mágico”, a celebrarse pasada la emergencia sanitaria producto del Covid-19.

“El gobernador (Miguel Ángel Riquelme Solís) nos dio la instrucción y estamos contemplando hacer por este año una especie de festival que se llamará Verano Mágico y será ir a los Pueblos Mágicos a apoyar el que estos pueblos que ahorita sufrieron un golpe muy fuerte en Semana Santa que era su tiempo donde tenían más gente, más derrama económica por lo tanto; pues nosotros aportar en cultura actividades que hagan atractivo el que viajen a estos siete Pueblos Mágicos en la vacaciones”, mencionó la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil.

“Probablemente sea a finales de julio, agosto. No podemos todavía definir las fechas por lo mismo, estamos a expensas de lo que suceda a nivel nacional”, agregó.

A su vez, la funcionaria indicó que la realización de eventos como el Festival Internacional de las Artes Julio Torri (FIAJT) y el Festival Internacional de Guitarra de México continúa en pie, al tiempo que recordó que la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), contemplada para finales de abril y principios de mayo, se reagendó para agosto de este 2020.

“Si va a haber alguna reestructuración en cuanto a festivales (…), algunos por el tema precisamente de la contingencia. Ahorita no podemos especificar qué se va a mantener, que no se va a mantener hasta que verdaderamente pase esta situación que no sabemos cuánto va a durar, pensábamos que en mayo íbamos a estar terminando y pues no, entonces la idea es que los que sí estamos manteniendo obviamente es el Festival Julio Torri, porque estos ya saltan junio y julio, que son los meses que todavía creemos pueda seguir impactando y la propia reactivación de toda la actividad del país será paulatina”, explicó. (OMAR SOTO / FOTO: CAPTURA DE PANTALLA)