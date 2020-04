LA OTRA PANDEMIA

Después de tres días de encierro, sin salir ni a la esquina y de estar recibiendo terribles noticias de los estragos causados por el Coronavirus y los anuncios de las autoridades sobre las medidas preventivas y el uso obligatorio del cubrebocas, los filtros en las carreteras y el toque de queda, no puede uno menos de sentir algo cercano a la paranoia.

Cada vez que tocaban algo mis manos, corría a lavármelas. Salía por el periódico por las tardes, una vez que le hubiera pegado suficiente sol que garantizara la muerte del virus que trae patas arriba al mundo entero.

Tenía que ir al Oxxo, pero no contaba con cubrebocas. Me impedirían el acceso a la tienda, los otros clientes me lanzarían duras miradas de rechazo y reprobación. Pondría en riesgo mi salud y la de los demás. Pero decidí arriesgarme, pues no podría hacerme de un cubrebocas sin salir de casa.

En la calle circulaban menos autos que los habituales pero no en una cantidad que justificara apagar los semáforos. Empujé la puerta de la tienda con la espalda y entré rápidamente temiendo que me sorprendiera una patrulla y me consignara por falta de cubrebocas y guantes.

No había clientes. En el mostrador un aviso invita a usar el gel para desinfectar las manos. Pero no hay ningún desinfectante. La empleada muestra una botella vacía. Le pregunto incrédulo por qué no se cubre la boca. Se me queda viendo, se ríe y asegura que sus compañeras del otro turno sí los usan. En la calle pasan personas sin ninguna medida preventiva, sin siquiera guardar la debida distancia. Me pregunto si se habrán lavado las manos ese día. Creo que solo yo estoy enterado de que hay una peligrosa pandemia.

Pero las noticias me hacen ver que hay otra pandemia integrada por una legión de idiotas, más peligrosa que el Covid-19: en Jalisco una doctora de una clínica del ISSSTE fue atacada con un cubetazo de agua con cloro por el solo hecho de portar su uniforme, en la Ciudad de México niegan el transporte público a personal médico, un funcionario contagiado con Covid-19 escupe a médicos y enfermeras, amenazan con quemar hospital si recibe enfermos, queman hospital por miedo al Covid-19, lanzan huevos a enfermeros.