Covid-19 mantiene a raya a hoteleros, aumenta número de cierres

Al corte de la última semana, un total de 72 hoteles han cerrado sus puertas de manera temporal debido a la poca, o nula ocupación que se registra a causa de la cuarentena que se mantiene por la presencia del COVID-19 en Coahuila.

Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C. (AMHMC), informó que apenas la semana pasada sumaban 44 unidades hoteleras las que habían optado por interrumpir operaciones, sin embargo, por el desplome del turismo hay más negocios que recurrieron al paro técnico.

“De esto ya son casi mil 100 personas que están fuera, sin trabajar, eso multiplíquenlo por cinco porque afecta al que trae la verdura, al carnicero, o sea que por lo menos traemos unas 5 mil personas que no tienen trabajo”.

Sostuvo que si bien la preocupación general es mantenerse, lo que ocupa a los empresarios son las estrategias para reactivar al sector una vez que se levante la cuarentena y la gente pueda recuperar su equilibrio económico para recurrir al turismo como actividad.

Incluso, Dávila Rodríguez mencionó que, como Asociación, se promueven los créditos de NAFIN y FIRA, que ofreció la Secretaría de Economía, además de las becas de la Secretaria del Trabajo, puesto que son opciones para mantener a flote a los 20 mil 500 trabajadores directos que componen la hotelería en el Estado.

“La verdad es que nunca había sucedido algo así, actualmente no hemos despedido a nadie, la mayor parte está de vacaciones, otra parte del personal esta con el sueldo al 50%, traemos el problema de los recepcionistas que ganan arriba del salario mínimo, pero no hemos corrido a nadie, eso lo tendremos que ver en mayo, si es que esto se prolonga.

“Lo único que si quería mencionar es que, del proyecto del municipio, no ha sido parejo, en las despensas, fue selectivo, el gobierno debe ser para todos, si van a dar apoyo es a todos, no tú sí y tú no, no se vale entregar despensas a cierto personal, no hay congruencia”, concluyó. (EL HERALDO)