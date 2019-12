Promoverá Secretaría de Vivienda “repoblar” domicilios abandonadas en Centro Histórico de Saltillo

Jericó Abramo Masso, titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, indicó que en 2020 promoverá el rescate de predios y propiedades abandonas en el Centro Histórico de Saltillo, a través de un proyecto de construcción de viviendas verticales, que se conjunten con otros atractivos como áreas verdes, gimnasios y mayor movilidad urbana.

“En la parte Centro de Saltillo, donde la gente se está yendo ¿por qué? Porque la persona de la casa murió, los herederos ya no lo entregaron, no hicieron testamento, tiene más de 100 o 150 años que no hay un movimiento registral de una propiedad, se tienen que hacer los juicios correspondientes para repoblar el Centro y empezar a hacer, en áreas que no son y que no atentan con el acervo histórico de la ciudad, sí áreas de condominios verticales”, dijo en entrevista con medios, Jericó Abramo Masso.

El funcionario opinó que, a través de estas viviendas verticales, cuyo diseño comprende no expandir las ciudades a lo ancho sino edificar a lo alto, también se estaría pensando en las necesidades de ciudadanos que optan por vivir en espacios versátiles y modernos.

“Hay que repoblar el Centro en un esquema de urbanismo que sea rentable para el constructor, rentable para el que va a comprar (…). Los desarrolladores de vivienda se están dando cuenta de que el mundo va hacia allá”, mencionó.

Extendió que una vez aprobado este proyecto, se llevaría a cabo en sinergia entre el Gobierno de Coahuila y el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN) para asegurar su éxito y dar la pauta para más proyectos urbanísticos rentables en la ciudad capital.

“Por ejemplo, aquí en la calle de Allende hay una agencia de carros y al lado hay un terreno de tres hectáreas, ahí en frente ya pasa el drenaje sanitario, ya se gastó energía hace 50 años en hacer esa calle. Ya nada más falta hacer el edificio, gimnasio urbano, guardería y todo abajo y arriba haces las casas, y no dañas el Centro Histórico”, externó.

Por último, adelantó que se planea replicar este tipo de acciones en todo el territorio coahuilense, contando con la colaboración de ONU-Habitat en su estructuración.

“Empezamos en enero 15 (del 2020) con la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a hacer visitas regionales”. (OMAR SOTO)