Calla obispo ante petición de revelar nombres de sacerdotes pederastas, luego asegura que no hay casos en la Diócesis

Calla obispo Vera ante petición de revelar nombres de sacerdotes pederastas, luego asegura que no hay casos en la DiócesisEl obispo de Saltillo, Raúl Vera López, prefirió guardar silencio ante la pregunta expresa hecha por EL HERALDO sobre si revelaría por fin el nombre de los sacerdotes pederastas de la Diócesis de Saltillo, a los que ha encubierto por varios años luego de que él mismo revelara la existencia de al menos dos casos en el 2014. Este martes el Vaticano dio a conocer que el papa Francisco anulaba el denominado secreto pontificio, que trata como ‘confidencial’ los casos de pederastia al interior de la iglesia y ordenó a obispos del mundo colaborar con autoridades. Este martes la Diócesis de Saltillo convocó a rueda de prensa en la que se abordó el tema del secreto pontificio, por parte del obispo Raúl Vera y el sacerdote Gerardo Escareño, presentado como ‘experto en derecho’.Sin embargo, al momento de realizar la serie de preguntas y respuestas, y tomar la palabra el reportero de El Heraldo, el obispo intentó evadir el tema intentando dar la palabra a alguien más. Así fue el intercambio de palabras:REPORTERO DE EL HERALDO: Preguntarle si va a seguir encubriendo a los sacerdotes pederastas de los que hace algunos años dijo tener conocimiento, si ya acudirá ante las autoridades y dará los nombres, considerando que puede ser un peligro que estas personas sigan entre la sociedadOBISPO VERA: No es el temaREPORTERO EH: Creo que es un tema que la gente que pertenece a la Iglesia Católica, que usted encabeza en Saltillo, merece conocer si usted ya enfrentará esto o si seguirá encubriendo a estos sacerdotesOBISPO VERA: (Guarda silencio)Al insistir los reporteros en el tema del secreto pontificio y la actitud de la Diócesis ante los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, Raúl Vera aseguró que cuando hay una acusación en contra de algún cura, éste pasa a depender directamente de la Santa Sede hasta que termine el proceso en su contra, por lo que el sacerdote no puede estar en activo. Sin embargo, al cuestionarle sobre cuántos casos hay o ha habido en la Diócesis de Saltillo en el supuesto anterior, el prelado aseguró que no ha habido ninguno desde que se estableció el mecanismo. Luego fue cuestionado sobre cuántos son y en qué estatus se encuentran los procesos civiles en contra de sacerdotes a su cargo. “Espérate, yo no soy la Fiscalía… no tengo que tomar las funciones de la Fiscalía. Eso ya depende de las autoridades, y cuando las autoridades digan, tenemos esto y necesitamos, pero pues tienen que ser las autoridades, nosotros la orden es que vamos a entregar a las autoridades y las autoridades también tienen un modo de proceder”, respondió molesto el obispo.Fray Raúl Vera también dijo que él da seguimiento a los casos de sacerdotes pederastas al interior de la iglesia, pero en cuanto a los procesos civiles no. “Yo no ando detrás de todas las causas”, señaló. “En el momento que yo tuve que hacer las cosas las hice, yo estoy sujeto a la Santa Sede, punto y se acabó”, agregó. (JOSÉ TORRES)