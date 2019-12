CAFÉ POLÍTICO

NUEVO TITULAR DEL IMSS

La Subdelegación en La Laguna del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está estrenando nuevo titular. Enrique González Garza es el nuevo wearever y viene de Piedras Negras. Su misión es arreglar el desorden que Ricardo Ramírez Vié impuso en unos cuantos meses ya que dejó todo tirado. Cabe señalar que Juan Salgado Brito –el delegado del IMSS en Coahuila–, lo mandó a Torreón a sabiendas que es un buen funcionario y que presuntamente hará un buen papel. Y la verdad es que al Instituto le urge una sacudida, sobre todo en la Clínica No. 16, que está muy rebasada por el número de derechohabientes que debe atender y que tristemente pasan días en reducidas camillas estacionadas en los pasillos, esperando una cama y después esperan semanas y semanas para poder tener acceso a un quirófano y ser intervenidos. El problema parece mucho más grave, por lo que se necesita la intervención inmediata, franca y decidida del Secretario General del Instituto, del lagunero Javier Guerrero García, quien deberá darnos la mano y solucionar el problema de falta de médicos, de atención a los derechohabientes, de un cambio de fondo para acabar con tantas molestias que padecen los asegurados.

ENRIQUE GONZÁLEZ

Por cierto, un amigo se cayó de la motocicleta que conducía; lo tuvieron una semana en una camilla y lleva 3 semanas en cuarto esperando lo operen. Otro caso; la suegra de un amigo se cayó y se rompió la cadera. Ella lleva 6 días en una camilla –sin barandales– en un pasillo en el área de Urgencias, mientras su familiar que la cuida no puede moverse ni sentarse para que no se vaya a caer. Y ya ni hablar de las semanas (a veces meses) que los enfermos deben esperar para que los atienda un médico especialista. Caray, es una desgracia la que vivimos como sociedad. El obtener la certeza de una buena atención médica en el hospital más importante de la ciudad. Ojalá Enrique González se aplique al 100, agarre el toro por los cuernos y se meta de lleno a solucionar este grave problema de atención a los derechohabientes. No se vale dar un tratamiento de cuarta a los derechohabientes cuando a estos religiosamente les descuentan las cuotas. Es imperativo que tanto Javier Guerrero como Enrique González solucionen este grave problema; no solo que atiendan las cobranzas, sino el tema médico en el que la Clínica No. 16 del IMSS, tiene una gran deuda con los Laguneros.

SÍ COMPARECIÓ… MEDIDAS CAUTELARES

Que siempre sí. Que siempre si compareció este martes Pedro Luis Bernal Espinoza ante el juez Héctor Guillermo de la Cruz Cortés. A las 09:30 de la mañana hizo acto de presencia el denunciado pidiendo la ampliación del término de la Audiencia Inicial de Imputación. El Juez le concedió la ampliación para definirla definitivamente este lunes 23 de diciembre. Cabe destacar que a Bernal Espinoza le dictaron Medidas Cautelares siendo estas: Firma periódica; no ausentarse de la mancha urbana de Torreón (no podrá ir a Gómez y a Lerdo, cuando menos); y no acercarse a las víctimas, o sea, a la denunciante y a los testigos. Entonces, el polémico y cuestionado, pésimo y arbitrario jefe de Vialidad no podrá ir a sus oficinas desde el miércoles 18 al lunes 23, porque precisamente ahí trabajan la querellante y los testigos. Es decir, durante 6 días este sujeto estaría dando órdenes a través del celular, lo que es una aberración. Jorge (Zermeño) el alcalde, debería mandarlo de una vez a casita. Vamos, se quitaría una piedrota en el zapato, solo que parece que a Jorge le gusta llevarla en contra de su comunidad.

MODÚLO 2 DE NÁZAS, DURANGO… A REVISIÓN

¿Recuerda usted que una de las luchas políticas que ha dado el moreno Javier Borrego –diputado federal por el distrito 02 de Coahuila– es haber pedido la salida de varios funcionarios corruptos que se habían enriquecido al amparo del poder al seno de CONAGUA? Pues la que quedó en lugar de uno de esos defenestrados fue la Lic. Celia Maya García, exmagistrada y ahora Directora Jurídica del organismo. Sucede que esta licenciada viene con la espada desenvainada para aplicar la ley como debe ser. Es decir, en breve (enero del año que entra) meterá en orden a todos aquellos que han acaparado el uso de derechos de agua y de riego tanto subterráneo como de gravedad, del módulo 2 de Nazas, Durango. Precisamente en el módulo 2 importantes empresarios de la localidad –grandes huachicoleros y depredadores del agua–, se han dado un gran baño durante muchos años ya que han contado con el apoyo de 2 técnicos que trabajaron en la CONAGUA; el Ing. Alfredo Ordáz y el Lic. Juan Antonio Villegas. El caso promete porque Celia Maya no se anda por las ramas. Ella va a intervenir en el módulo 2 y vaya que van a salir chispas. Así las cosas pues.

BIEN POR HOMERO MARTÍNEZ

En Lerdo el alcalde Homero Martínez Cabrera ha sido criticado por cortar el agua a las Escuelas que no pagan sus recibos. Sin embargo el municipio debe pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cada mes, por el consumo de luz que es para bombear el agua. De ahí que no le ha quedado otra opción para presionar a los consumidores lerdenses acostumbrados a recibir los servicios de gorra, de a grapa. Esa subcultura del no pago debe erradicarse por completo. No es posible que el municipio cargue con todos los servicios públicos que obtiene la ciudadanía. Si quieren los lerdenses que las cosas vayan por buen camino, deben pagar lo que consumen de luz y de agua; faltaba más. Bien por el alcalde Homero Martínez que solo de esa manera, podrá hacer de Lerdo un mejor municipio para vivir bien. Que les cobre lo que les debe cobrar.

FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

Fuera Social por México se ha venido constituyendo como partido político nacional. El domingo pasado le tocó el turno a Coahuila en donde se llevó a cabo –en Torreón– su Asamblea Constitutiva 17. El que se aventó toda la chamba al 100 fue Pedro Haces Barba, quien es senador suplente. Por cierto, Pedro es sobrino de la ‘Güera’ Leonardo Rodríguez Alcaine, exdirigente nacional de la CTM, la central obrera charra del PRI. Haces Barba consideró que hoy en día los partidos políticos han perdido fuerza y credibilidad, lo que señaló, puede ser una ventaja para ellos y así apostar hacer equipo con nuevas generaciones para hacer un cambio. “Hoy es un día para celebrar porque se logró el foro que se necesitaba para conseguir la asamblea a nivel estatal (Coahuila). Incluso sobrepasamos el número solicitado. Ahora vamos por otros estados de la república y lucharemos para estar listos y conseguir ser un partido político. Vamos bien, caminado de lugar en lugar a pesar de ciertas situaciones que buscan frenarnos”, dijo Pedro Haces a Contexto –el domingo anterior– al cerrar con más de 4,500 miembros registrados (en el Centro de Convenciones de Torreón) ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

MIGUEL BATARSE, A TODO LO QUE DA

Lo que busca Fuerza Social por México, es ser un partido político que pueda tener contienda en 2021 y lograr acuerdos con el sector empresarial para fomentar el empleo, reactivar la economía, intentar sacar al país de la recesión en la que se encuentra y dar la posibilidad de tener mejores reformas. Al menos eso es lo que anuncia en sus estatutos como nuevo partido nacional. Por cierto, Miguel Batarse Silva –lugarteniente del neomeoreno Luis Salazar— anduvo a todo lo que da llevando y trayendo camiones al Centro de Convenciones de Torreón para lograr se diese la Asamblea Constitutiva. Como que Batarse anda haciendo fuerte escoleta para ser tomado en cuenta en próximos procesos electorales. Ya el tiempo lo dirá.