SE QUEDÓ SIN PRETEXTOS

La decisión del papa Francisco, de eliminar el “secreto pontificio” empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero, dejó sin pretextos al Obispo RAÚL VERA para seguir encubriendo a los curas pederastas que él mismo admitió existen en la diócesis a su cargo.

Este martes, el obispo organizó una rueda de prensa, según él para hablar sobre un ficticio e inexistente caso de hostigamiento en contra de su colaboradora principal, pero no contaba con que todos los reporteros presentes estaban más interesados en saber si ahora sí, tal como lo indicó el Papa, por fin va a revelar los nombres de los curas pederastas que ha venido encubriendo por años, que en escuchar esa historia ficticia surgida de la imaginación de una persona que aparentemente sufre delirios de persecución…

Vera López se puso morado del coraje, y finalmente dio por terminada la rueda de prensa sin revelar los nombres de los curas que dañaron de por vida a muchos niños inocentes de nuestra comunidad.

MUCHOS A TEMBLAR

Se confirmó ya la información de SERGIO VILLARREAL, alias “el Grande”, fue dejado en libertad por la justicia estadounidense, y funge ahora como testigo protegido en el vecino país del norte.

Malas noticias para todos aquellos que, de una forma u otra, tuvieron algo que ver con éste sujeto. El que nada debe, nada teme, pero de seguro debe haber ahora muchos temblando, ante la posibilidad de que éste suelte información comprometedora en su contra.

En el caso particular de Coahuila, no hay que olvidar que un hermano de “el Grande” fue cuñado del ex diputado y ex senador MEMO ANAYA, y aunque éste simple hecho no lo implica en ninguna situación irregular, no deja de ser una información que, por lo menos, le ha resultado bastante incómoda a lo largo de muchos años….

LIBRO DE LUJO

Por primera vez la belleza y magia de los siete pueblos mágicos de Coahuila, se encuentra contenida en un magnifico ejemplar editorial que presenta la riqueza cultura, historia y tradiciones, de nuestros destinos turísticos más representativos en el estado. “La Magia de Coahuila” lleva al lector a través de 256 páginas en un viaje espectacular, al experimentar de manera visual, plazas, espacios naturales, iglesias, vinícolas, museos y edificios, así como ferias, rodeos, carreras, actividades en rappel y gastronomía de los pueblos mágicos de Parras, Cuatro Ciénegas, Arteaga, Candela, Viesca, Guerrero y Múzquiz.

En una suma de esfuerzos, las Secretarías de Turismo y Cultura que dirigen LUPITA OYERVIDES y ANA SOFÍA GARCÍA, respectivamente, lograron producir un material de difusión y consulta para la posteridad y las nuevas generaciones, al tiempo que cumple su papel como excelente promotor de la cultura y el turismo de nuestra entidad.

POSADA EN TORREÓN

Haciendo un llamado a la unidad, el futuro líder del Congreso, LALO OLMOS, y el representante del gobierno del estado en La Laguna, SAMUEL RODRÍGUEZ, encabezaron este martes la posada del PRI en aquella región, a la cual asistieron todos los que van a ser candidatos el próximo año, y cientos de invitados más que conforman la estructura del tricolor.

Por ahí estuvieron LAURA REYES RETANA, SHAMIR FERNÁNDEZ, SHAMIR FERNÁNDEZ, HUGO DÁVILA, JORGE LUIS MORÁN, JORGE ABDALA, DAVID FLORES LAVENANT, OLIVIA MARTÍNEZ, MARIO CEPEDA, ENRIQUE SARMIENTO además del aspirante a la coordinación de la UA de C Unidad Torreón, CARLOS CENTENO.

El único al que le pusieron falta fue al principal tirador a la alcaldía, XAVIER HERRERA; quizás porque la elección en la que va a competir todavía se antoja muy lejana….

