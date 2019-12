CAFÉ POLÍTICO

ALDO; PÍCARO Y TRAVIESO

Nos comentan que Aldo Villarreal Murra salió más largo y travieso con eso de autorizar construcciones. Sucede que el Director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Torreón mando información incompleta a la última sesión de Cabildo señalando que se va a construir un edificio de 4 pisos sobre la Avenida Allende por el lado del poniente. El edificio constará de cuatro pisos –con cuatro departamentos en cada uno–, acordes a las disposiciones de medida, solo se menciona que se ubicará en la Fracción A del terreno de la Manzana 5. Estos departamentos serán bajo el régimen de propiedad en condominio. El asunto es que Aldo –más vivo y pícaro que nuca–, no dijo exactamente la ubicación del próximo inmueble desatando las sospechas de que algo oculta. Es decir, Villarreal Murra no precisó la ubicación, sólo dijo que estará ubicado en la “manzana 5”; ni siquiera aporta número de identificación o calles y avenidas colindantes, tampoco habla de montos de inversiones, lo que mueve, insisto, a un feo sospechosismo. Por cierto, no es la primera que hace este sujeto. Recordar que Aldo Villarreal sirvió a los intereses de Jorge Zermeño, al igual que Carlos Castañón y Elías Agüero, a quienes premiaron con sendos huesos ya que fueron de los más viscerales críticos del gobierno anterior, lo que les valió las designaciones como Director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo; Archivo Histórico; e Instituto Municipal de Cultura y Educación respectivamente. O sea, como que ya sabían lo que tramaban… Y todo por un hueso que roer.

TAN FÁCIL QUE ES CONSEGUIR UN CERTIFICADO MÉDICO

Tan fácil que es conseguir un certificado médico para no acudir a una audiencia ante un juez. La ley establece que solo podrán presentarse 3 certificados médicos en los que se mencione las supuestas causas de salud del interfecto, para que pueda eludir la responsabilidad de comparecer en juicio. Y a Pedro Luis Bernal –que todavía cobra como Director de Tránsito y Vialidad–, le faltan dos. Como se recordará, el viernes pasado fue suspendida la Audiencia Inicial de Imputación, siendo reprogramada para mañana martes. Si Pedro Luis, que es un zacatón, medroso y rajado, presentara mañana su segundo certificado médico de que supuestamente está enfermo (quien sabe de qué), solo le quedaría uno. El asunto es que la agente de Vialidad, Martha Alicia Ontiveros Carlos, presentó en marzo pasado ante la Fiscalía General del Estado, una querella por los delitos de Abuso Sexual y otros en contra del Director de Tránsito. Pero por lo visto, Pedro se abrió como las granadas y parece que va agotar los tres certificados médicos, aunque ojalá y me equivoque. En caso de agotar los 3 certificados, el Juez iría por él –aprendiéndole en contra de su voluntad–, para hacerlo comparecer a producto de gallina. Estaremos pendientes.

LOS CHAMAQUEARON

Ya se me hacía tanta belleza. Carajo, pos que siempre no, que nos chamaquearon; nos metieron una cláusula de más en el T-MEC y como que no se vale. Es que el Gobierno de México fue sorprendido al no darse cuenta que venía una cláusula –de último momento– en donde nuestro país se obliga a recibir a cinco inspectores laborales para que chequen que todo el T-MEC se lleve a cabo como los Estados Unidos quieren. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade Kuri, dijo que “no fue, por razones evidentes, consultada con México. No lo fue y desde luego no estamos de acuerdo”. El asunto es grave por las repercusiones que presentará en breve. Y que mejor que reproducir lo que escribió el acreditado periodista saltillense Paco de la Peña, cuya columna del viernes pasado no tiene desperdicio. Ok. “No todas son buenas noticias con los acuerdos que el gobierno federal recién firmó para la renovación del Tratado de Libre Comercio. En particular, hay un dato que preocupa bastante a la industria automotriz, y es el relativo al salario que deberán pagar a sus obreros para que los vehículos fabricados en México puedan entrar a los Estados Unidos y a Canadá libres de aranceles. La regla de operación dice que, al menos el 40% de los vehículos tendrán que originarse en lugares en donde los empleados perciban un salario de por lo menos 16 dólares la hora. Es decir, que ganen 128 dólares diarios, algo así como 2 mil 400 pesos por día, equivalentes a más de 72 mil pesos mensuales. Para nadie es un secreto que la principal ventaja competitiva de México, y en particular de regiones como el sureste de Coahuila, es precisamente la abundante mano de obra calificada, pero barata. Ni a GM ni a Chrysler, ni a ningún otra armadora, le va a convenir pagar en México salarios que en nuestro país ni siquiera lo ganan muchos ejecutivos. De ser así, les convendría más fabricar sus autos en Estados Unidos, dónde ya pagan esos salarios. Y esa será entonces la espada de Damocles que penderá sobre la industria automotriz en nuestro país. Si esta regla persiste, como todo indica sucederá, miles de empleos estarán en riesgo”. Así o más claro…

CARLOS LORET SE LO ADVIRTIÓ

Por cierto, el también periodista Carlos Loret de Mola escribió en su cuenta de Twitter antier sábado a las 15:14 horas lo siguiente: “El Subsecretario @JesusSeade se queja de que lo timaron en la renegociación del TEMC, que lo chamaqueo EEUU con los inspectores. ¿Recuerdan que se lo advertí en mi columna y él reaccionó todo furibundo? Parece que en el gobierno la incompetencia es contagiosa”. Sin comentarios.

¿ZAPATA GAY?

No tengo nada en contra de la comunidad LGBT –no simpatizo con ella–, pero en el momento en que esta comunidad ofende la dignidad de una persona, de una familia o de millones de mexicanos, ahí sí que está mal el asunto. Lo anterior viene al caso porque el pintor Fabián Cháirez se le ocurrió pintar a Emiliano Zapata desnudo, con zapatos de tacón, arriba de un caballo representándolo como un gay, como un homosexual. A raíz de que el cuadro se exhibió la semana pasada en el museo de Bellas Artes en la Ciudad de México, ha habido protestas, manifestaciones y golpes entre los bandos de homosexuales de la LGBT contra familiares y simpatizantes del Caudillo del Sur, del héroe Emiliano Zapata. Siempre lo he dicho y lo sostengo. Mientras que no se metan con las personas, familias o con el grueso de los mexicanos, los homosexuales y gays pueden hacer lo que quieran desde marchar y manifestarse públicamente. Creo que el pintor Fabián Cháirez pinto el cuadro –deliberadamente– para levantar polémica y tener sus 15 minutos de fama. Y vaya que lo logró.