Agenda Política

Teissier Flores, Ernesto Julio. Periodista. Nació el 21 de septiembre de 1923 hijo del maestro Honorato C. Teissier y la profesora Juanita Flores de Teissier. Curso la primaria en la Escuela Miguel Hidalgo de Zaragoza y Anexa a la Normal de Saltillo, la secundaria y bachillerato en el Ateneo Fuente. Abogado por la UNAM participó en la radio y TV. Colaboró en Diarios como Novedades y El Universal y en la Agencia Mexicana de Información (AMI). Observador y talentoso hizo llegar al público nacional sus comentarios. Localmente apareció su columna “Reporte sobre Política” en el periódico “El Diario de Coahuila”. Considerado como uno de los comunicadores más importantes del país. Autor de varios libros sobre política. Falleció el 13 de abril de 2010.+ LOS COLORES también del arcoíris son, en este orden: naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.+ NUEVAMENTE en Enero del 2020 tendrá que presentarse en el juzgado de Distrito de Torreón, el Presidente Municipal de Frontera, Florencio SILLER para continuar con las investigaciones sobre la queja presentada por la periodista Mireya CISNEROS, quien lo acuso de secuestro y tortura. Este debe ser un ejemplo para todos aquellos que no respetan la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas.+ TRISTE ES el caso de aquel saltillense, que había dejado en su testamento que a la hora de su muerte, lo incineraran y esparcieran sus cenizas en el Mall de Mc Allen, Texas, porque estaba seguro que su mujer lo visitaría.+

QUE LO del desfalco a al Fondo de Ahorros de la Sección 5, asciende a cerca de 50 millones de pesos. Lo que extraña es el silencio de los trabajadores que en realidad no se han manifestado, salvo protestas esporádicas. Se dio a conocer que ya fueron citados ante la Fiscalía Anticorrupción; Silvia VILLARREAL MARQUEZ, Fidencio TOBIAS, y Lina MONSERRAT DOMINGUEZ. El fondo se conformó con aportaciones de los profesores y Gubernamentales.+ NOS ESCRIBEN: En su sección “LA PREGUNTA INDISCRETA”, usted dice que en Saltillo los bancos cierran por el día de la Virgen de Guadalupe. Lo cual es errado, no cierran por esa festividad ni solo en Saltillo. Los bancos cierran en todo el país los días 12 de diciembre por celebrar el Día del Empleado Bancario. Claudia Armendáriz.+ HOY CUMPLEN AÑOS: Griselda GOMEZ ZURITA, Ma. Del Carmen PIÑON CHAVEZ. Bertha Alicia REYES BERLANGA- en Piedras Negras-, Roberto Alfredo MENDOZA ESCOBEDO, Cesar CASTRO IBAÑEZ- en Nueva Rosita-, Héctor BECERRIL MORALES- en Torreón-, Jorge DAVILA FLORES y Rosa María LOPEZ DE CAVAZOS.+ EFEMERIDE: 16 de diciembre de 1867 Toma posesión como gobernador don Victoriano Cepeda.+ USAR UN pañuelo de tela para sonarse la nariz durante un resfriado es malísimo, ya que prolonga el tiempo de infección, pues los microbios vuelven a pasar por el pañuelo la nariz una y otra vez. Es mejor usar papel desechable.+ EL EX-Gobernador Humberto MOREIRA VALDEZ observa con atención lo que le está sucediendo a quien fue su gran enemigo en gobierno el ex Presidente, Felipe CALDERON HINOJOSA.+ FRASE: “El Medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices”. (OSCAR WILDE. Poeta y crítico literario Irlandés).

ANA GABRIELA AGUILAR VELAZQUEZ tiene 12 años de edad, siete de ellos los ha dedicado a la danza. Su maestro Francisco Javier Rodríguez Núñez dice que nació para bailar. Ella obtuvo una beca para estudiar cinco semanas en la Maryland Youth Ballet, de Washingtón, D.C. Expreso que su logro es el apoyo que ha recibido por parte de sus padres, Aida Gabriela Velázquez y Ángel Aguilar, así como a sus compañeras y Maestros de la Escuela de Danza. Yo veo que mis padres están haciendo un gran sacrificio por mandarme a Washington, para intentar ser una mejor bailarina. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda ir las cinco semanas, dijo su mamá. ELLA ES UN ORGULLO DE COAHUILA.+ MÁS de la mitad de los cerdos que existen en el mundo se encuentran en granjas de China. Una de cada dos personas en Dinamarca posee una bicicleta.+ CON DESTELLOS de “Luz y Magia” dio inicio en Ciudad Acuña la serie de ocho desfiles navideños que el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila llevan a cabo para fomentar la alegría y unidad en la familia durante esta época navideña. Marcela GORGÓN, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila; Roberto de los SANTOS VÁZQUEZ, Alcalde de la Ciudad; Roberto CÁRDENAS ZAVALA, Director del DIF Coahuila, y Martha Alicia CISNEROS, presidenta del DIF Municipal, dieron salida a los 18 carros alegóricos encabezados por Santa y sus duendes. + QUE NO se olviden los partidos políticos de postular a una diputación local a una ambientalista. Ahí está la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina CANALES cuya trayectoria es una garantía.+ UNA MONJITA sube a un taxi en medio de la noche en la ciudad de Nueva YORK. El taxista durante todo el camino se le queda mirando por el espejo. La monjita se da cuenta y le pregunta. “Hijo… ¿Qué es lo que ves? Perdón madre, me da mucha pena decírselo, yo no quisiera ofenderla. Pero hijo mío, en mi vida yo he visto muchas cosas y no creo que puedas decirme algo que me pueda ofender. Bueno, yo toda mi vida he tenido la fantasía de que una monja me haga sexo oral. La monja se queda pensando un momento dice: “pues no lo sé, en primer lugar tendrás que ser católico y después tendrás que ser soltero. El taxista se emociona y muy contento dice; ¡“Si, yo soy soltero y católico”!. Bueno pues, detente en aquel callejón. El taxista se mete al callejón donde la monja cumple su deseo. Después de terminado se regresa al camino. Y mientras van por el camino de la monja se da cuenta que el taxista empieza a llorar y le pregunta: “Hijo, ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?. Perdóneme madre, ¡he pecado! , yo soy judo y estoy casado.- No te preocupes, yo me llamo Arturo y voy a una fiesta de Halloween.+

DECLARO EL Director de la Unidad de Inteligencia Fiscal, de la Secretaria de Hacienda, Santiago NIETO que se investigan las posibles omisiones del ex presidente Vicente FOX en materia fiscal. Que forma de taparles la boca a estos dos ex presidentes por parte del Presidente López OBRADOR. Ya lo hizo con Felipe CALDERON, ahora que la DEA dio a conocer que Genaro GARCIA LUNA, el Secretario de Seguridad en la administración de Calderón, recibió sobornos del cartel de Sinaloa.+ CUMPLE COAHUILA con pago de aguinaldo. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, erogó mil 300 millones de pesos en cumplimiento del pago de aguinaldos en tiempo y forma a funcionarios de las áreas de Educación, Pensiones, Magisterio y burócratas de la Administración Estatal.+ LA GUAPA Mamá enfundada en un minúsculo bikini, le dice a su hijo. No te vayas a lo hondo de la alberca. ¿Y cómo mi papá, si? Es que él esa asegurado.+ OBSTRUYEN EL tráfico en el negocio de “Las Gorditas del Borrado”, en Francisco Coss y Gral. Cepeda deben asignar personal para que acomode a los clientes.+ FRASE: “Los espíritus vulgares no tienen destino”. (Platón. Filósofo Griego). Y NOS leemos mañana en SALTILLO, S.A. que tenga usted un feliz inicio de semana con; S.A.L.U.D Y REVOLUCION SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama

